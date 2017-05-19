هذه الفنانة رفضت الزواج من أحمد الفيشاوي

أينما حل #أحمد_الفيشاوي تواجد الجدل، من خلال تصريحاته الجريئة التي يطلقها، كما أنه لا يخشى الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية، والرد على من ينتقدونه.

وفي لقاء تلفزيوني تحدث الفيشاوي الصغير عن قصة حبه للفنانة #شيرين_رضا ، التي #رفضت #الزواج منه، مؤكداً أنها لا تحبه ولكنه هو يحبها للغاية.

وأوضح الفيشاوي أنه يحب شيرين رضا للغاية، مؤكداً أن صداقتهما وطيدة جدا، وأنه يرى فيها ممثلة من العيار الثقيل، وهذا لم يكن متواجداً من قبل، خاصة أن الجمهور كان يشاهدها في أدوار الفتاة الجميلة فقط.

واعتبر أن #طليقة #عمرو_دياب أثقلت موهبتها وعملت كثيرا على ذلك، حتى صارت واحدة من أهم نجمات الوطن العربي في الوقت الحالي، وفيما يخص الزواج أكد نجل فاروق الفيشاوي أن شيرين لم توافق على عرض الزواج، ويبدو أن الأمر #حب_من_طرف_واحد .

هجوم بسبب الخمر

وفيما يخص الهجوم الذي وقع عليه بسبب الصورة التي نشرها وهو يشرب الخمر، أكد الفيشاوي أنه لم يغضب من هذا الهجوم، معتبراً أن كل شخص لديه الحرية الكاملة فيما يفعله.

واعتبر الفيشاوي أنه شخص طبيعي يفعل الخطأ وكذلك الصواب، وأن هذه الصور يقوم بالتقاطها وسط المجتمع المصري، ولابد من تواجد احترام في التعامل بين الجميع، خاصة أن شرب الخمر ليس هو المعيار في تحديد الشخصية.

وكشف الفيشاوي عن كونه تعاطى معظم أنواع المخدرات، ولكنه لم يقم بتعاطي "البودرة" كما يعتقد البعض، مشيراً إلى كونه لن يقوم بذلك.

أزمة بسبب الحلق

وخلال اللقاء روى الفيشاوي الصغير ما حدث قبيل تصوير حلقة ببرنامج الفنان أشرف عبدالباقي "عيش الليلة" المعروض عبر شاشة "DMC"، بعدما تسبب الحلق الذي يرتديه في أزمة.

وأوضح الفيشاوي أنه طلب منه بشكل غير لائق أن يخلع الحلق، وهو ما علق عليه قائلاً "سمعوا مني كلاما قبيحا جدا... شافوا وحش قدامهم"، مشيراً إلى كون الشخص الذي طلب منه هذا الأمر لم يتمكن من مواجهته.

وقتها رفض الفيشاوي تصوير الحلقة وغادر على الرغم من كونه لم يكن يمتلك المال وكان مفلسا في ذلك التوقيت.