عبدالله رشاد يواكب زيارة ترمب للرياض بأغنية "إنجليزية"

أطلق الفنان عبدالله رشاد عملاً غنائياً باللغة الإنجليزية، يواكب قمة #الرياض الإسلامية الأميركية، بحضور الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، العمل الذي حمل اسم "Together we prevail" أي بمعنى (العزم يجمعنا)، يتطرق إلى التسامح والتعاضد بين #الأديان في مكافحة #التطرف، ويتضمن الإشارة إلى دعوة #الملك_سلمان للأمة العربية والإسلامية لحضور القمة بحضور ضيف الشرف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

الأغنية تحث كلماتها على السلام بين الشعوب وإيقاف #الحروب وأن #المسلمين و #المسيحيين وجميع الديانات يدعون الله بأن نكون يداً واحدة.

يذكر أن عدداً من الفعاليات الفنية واكبت زيارة الرئيس الأميركي التاريخية إلى #السعودية، حيث تتضمن الأجندة حفلة للفنانين #رابح_صقر وتوبي كيث، وعملاً للفنان #ماجد_المهندس باللغتين العربية والإنجليزية يصاحب مناسبة رياضية.



