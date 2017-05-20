ماجد المهندس يسلطن بالإنجليزي ترحيباً بترمب

يؤدي النجم #ماجد_المهندس عملاً غنائياً خاصاً يصاحب المباراة الودية التي ستجمع فريقي #الهلال_السعودي ونيويورك كوزموس الأميركي مساء السبت، والتي تأتي ضمن الفعاليات التي سترافق زيارة الرئيس الأميركي "التاريخية" إلى الرياض.

والأغنية من كتابة المهندس حسين اليامي وألحان ناصر الصالح، وكتبت باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد عبر المهندس عن سعادته بالمشاركة ضمن الاحتفالات والفعاليات المواكبة لزيارة #ترمب إلى المملكة، معتبرا أن اختياره للظهور في هذه المحافل الوطنية الكبيرة يعد شرفاً عظيماً.

من جهته ذكر حسين اليامي كاتب الكلمات عبر حسابه على تويتر أنه تشرف بكتابة العمل الذي يأتي "ترحيبا بالرئيس ترمب، أداء الأستاذ الكبير ماجد المهندس وألحان المبدع ناصر الصالح".

ويقول مطلعه الغنائي:

حيهم حيهم عند السعوديين

في ديار الكرم وسعود الأوطاني

وتفاعلت هيئة الترفيه مع الفعالية الفنية والرياضية، موجهة الدعوة للجمهور بالمشاركة في هذا الحدث.