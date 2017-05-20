إيمان بيشة تفوز بلقب الموسم الـ5 من Arabs Got Talent

حازت الطفلة إيمان بيشة لقب برنامج #مواهب_العرب Arabs Got Talent في موسمه الخامس، والذي يعرض على شاشة #mbcمصر. الطفلة إيمان من الأردن، كانت أدت أغنية #أوبرا فأثرت بصوتها في أعضاء لجنة التحكيم، حيث أدخلت فن الأوبرا إلى قلوب من لم يعرفوها أو يعتادوا عليها.

وكان ظهور الأردنية #إيمان_بيشه بالبرنامج ظهورا غير عادي، حيث استطاعت من خلال غنائها أن تحصل على "البازر الذهبي" الذي منحه لها أحمد حلمي.

وتعد والدتها الأميركية الجنسية أكبر داعم لها، بعدما منحتها كل الوقت، من أجل متابعة الأغاني الأوبرالية حول العالم عبر "YouTube" حتى تحولت من الموهبة إلى الاحتراف.

يذكر أن 10 مواهب استطاعت أن تشق طريقها إلى الختام، حيث حلم كل واحد منهم بالانضمام إلى أبطال المواسم السابقة، كي يكتب اسمه في تاريخ المنافسات كبطل للنسخة الخامسة.

حصة الأسد للمغرب

وكان #المغرب هو الأوفر حظاً هذا الموسم، بامتلاك عدد كبير من المشتركين الذين وصلوا إلى الحلقة الختامية التي تعرض مساء السبت، فرأينا فريق "موزار طيف الخيال" الذي تمكن من لفت انتباه لجنة التحكيم وحصل على "البازر الذهبي" من العميد #علي_جابر.

فما حققه الفريق جاء رغم أن أعضاءه اجتمعوا لأول مرة حينما ظهروا أمام لجنة التحكيم، وقدموا عرضهم من وحي الواقع العربي ومآسي الحرب.

فيما كانت المغربية #إيمان_مصطفى_الشميطي على موعد مع الوصول إلى حلقة الختام، بعدما كان أول ظهور لها وهي حامل في ابنتها، وقدمت أغنية "كدة يا قلبي" لـ #شيرين_عبد_الوهاب، واستطاعت أن تحصل على البازر الذهبي من #نجوى_كرم ، وبعدها ظهرت في العروض المباشرة بعدما وضعت طفلتها واستطاعت أن تلفت الانتباه وتبكي نجوى كرم.

أما المغربية #عبير_العابد فاستطاعت من خلال البرنامج، أن تكون سفيرة للفن المغربي من خلال التراث المغربي الذي تقدمه، وها هي تستعد للحلقة الأخيرة في الموسم، وتنوي استكمال المشوار الذي بدأته سواء كان اللقب من نصيبها أم لا، حيث تحضر لأعمال غنائية ستقوم بإطلاقها بعدما صقلت موهبتها بالدراسة.

مازلنا مع المتسابقين المغاربة، حيث قدم فريق Mustafa_Danguir# عرضا لا تنقصه المخاطرة والتشويق كما اعتاد على تقديمه منذ ظهوره الأول في البرنامج، بعدما كسر قاعدة الوقوف على خشبة المسرح وخرج من الاستوديو إلى الباحة الخارجية.

ورغم صغر سن المتسابقة المغربية Sarah _Vagabond# إلا أنها لفتت إلى موهبتها أنظار الجميع، بعدما نجحت الطفلة ذات الـ 8 سنوات في تقديم لوحات فنية مميزة في رقص الـ Popping، وقد قدمت عرضها الأخير المبهر من أجل الحصول على اللقب.

بطلة مصر في الجمباز

ومن مصر دخلت #نورهال_خطاب إلى منافسات الحلقة الختامية، خاصة أنها بطلة مصر وإفريقيا في الجمباز، ولطالما تنافست مع أبطال في رياضة الجمباز، واستطاعت أن تقدم عروضا تجذب انتباه الجمهور من أجل التصويت لها، حتى وصلت إلى الختام.

ومن الجزائر قدم الثنائي Bar_Generations# عرضهما الأخير في حلقة الختام، بعدما استطاعا أن يلفتا انتباه الجمهور في العروض المباشرة، وتصحيح الخطأ الذي وقعا فيه أثناء تجارب الأداء، وهو ما سجل علي جابر اعتراضه عليه، لكن الثنائي قدم عرضاً مبهر في العروض المباشرة وانتقلا إلى النهائي.

وبعرض يعتمد على الحركة والأبعاد الثلاثية، استحق فريق Freelusion# من سوريا وفلسطين أن يفوز عن جدارة ويصل إلى ختام الموسم الخامس، حيث أكد جابر أن الفن الذي يقدمه الفريق جديد في العالم العربي، ويستحق أصحابه الحصول على فرصتهم.

أما آخر المتنافسين في حلقة الختام فهي Djamel_Benyahia# من الجزائر، الذي قدم عرضين راقصين محترفين، ولفت من خلالهما انتباه الجمهور ولجنة التحكيم، ويقدم عرضاً ختاميا كان خليطا من المشاعر والقوة والتوتر والنشاط.