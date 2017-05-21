"الحب الحقيقي" مسلسل لبناني جديد بنكهة مكسيكية

انتقلت #المسلسلات_المكسيكية إلى #الدراما_اللبنانية، مع بدء تصوير المسلسل اللبناني الجديد #الحب_الحقيقي في "الوادي"، وهو مشروع إنتاج درامي يقع في #البترون بشمال #لبنان.

وقررت المنتجة #مي_أبي_رعد اعتماد "الفورمات" المكسيكي في مسلسلها الجديد، وهو يعتمد على عدد كبير من الحلقات التلفزيونية (يتجاوز الـ100) ويضم عدداً كبيراً من الممثلين.

وكشفت أبي رعد لـ"العربية" أن #مسلسل "الحب الحقيقي" سيتكون من 4 أجزاء (200 حلقة)، ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين، منهم #نهلة_داوود و #باميلا_الكك و #نيكولا_معوض و #نغم_أبو_شديد وغيرهم.

وقد شارك 5 كُتّاب في كتابة أحداث هذا المسلسل، منهم لمى مرعشلي (ابنة الراحل إبراهيم مرعشلي) التي ستشارك أيضاً في التمثيل من خلال تجسيد دور فتاة تدعى "ميرنا" في المسلسل، وهي فتاة غنية لكنها بسيطة.

وأكدت أبي رعد أن المشاهد لن يمل من هذا العمل الدرامي الطويل، حيث لن يكون هنالك تكرار، بل سيتضمن العمل بشكل مستمر أحداثا جديدة ومشوقة، على حد تعبيرها.

من جهتها، قالت الممثلة باميلا الكك إن كل دور تختاره يجب أن يكون جديداً ومختلفاً، وهي تجسد في هذا المسلسل شخصية فتاة تدعى "نورا"، وهي فتاة هادئة وغير متسرعة تواجهها العديد من المشاكل مع أهلها.

وأضافت أن "قصة المسلسل تشبهنا وتشبه الناس.. وصحيح أن العمل فورمات مكسيكي لكن المشاهد لن يرى #ماريا_مرسيدس لأن هذا العمل الدرامي "ملبنن" باحتراف" كما قالت. وماريا مرسيدس هو شخصية ومسلسل مكسيكي شهير لاقى نجاحاً منقطع النظير في التسعينات بلبنان وبلدان عربية عديدة.

من جانبها، قالت الممثلة نهلة داوود إن "هذا المسلسل مكسيكي مترجم، وصيغ له سيناريو جديد ليصلح للدراما اللبنانية". وهي تجسد فيه دور الأم التي يكون كل همها أن تزوج ابنتها لرجل غني، فتعتمد في المسلسل أساليب احتيال لتحقيق غايتها.

أما الممثلة نغم أبو شديد فتجسد شخصية "جومانة" عمة "نورا" (باميلا الكك) والتي تكون كاتمة أسرارها.

من جهته، يجسد الممثل نيكولا معوض، الذي سبق وشارك في عدد من المسلسلات العربية كـ"لعبة الموت" و"ونوس، دور شاب يدعى "رامي" وهو شاب غني لكنه يصبح فقير الحال فيتحول من رجل طيب إلى رجل قاسٍ.

يذكر أن جوليان معلوف يتولى إخراج مسلسل "الحب الحقيقي"، وقد سبق له أن أخرج مسلسل "مش أنا".

وأكد معلوف أن "المشاهد لن يمل من هذا العمل الدرامي المؤلف من 200 حلقة، لأن هناك أحداثاً دائمة ومشوقة وغير مكررة".