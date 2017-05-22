هؤلاء نجوم تترات الدراما في رمضان

بعيداً عن #الأعمال_الدرامية، تبقى شارة المسلسل تحظى بأهمية كبيرة لدى المشاهد، حيث يعتبرها الجميع بطاقة تعريف بالعمل الدرامي.

أهمية التترات الدرامية جعل بعضها يتفوق على #المسلسل ويبقى في ذاكرة المشاهد أكثر من العمل نفسه، وهو ما يدفع #صناع_الدراما إلى الاهتمام بالشارة.

عدد كبير من #نجوم الغناء انتهوا من تسجيل التترات الخاصة بالأعمال التي ينطلق عرضها بعد أيام، وبعضهم قام بطرح #الأغنية التي قام بتسجيلها قبل أن يعرض المسلسل.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم تأتي #نوال_الزغبي التي قامت بتسجيل أغنية مسلسل "لأعلى سعر" الذي تقوم ببطولته #نيللي_كريم و #زينة، حيث تحمل الأغنية اسم "الناس العزاز" وقام بتأليفها الدكتور #مدحت_العدل ولحنها #عمرو_مصطفى.

فيما قام #هشام_عباس بغناء تتر مسلسل "ريح المدام" الذي يقوم ببطولته #أكرم_حسني و #أحمد_فهمي، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، الذي قام بكتابة تتر مسلسل "اللهم إني صائم" الذي يقوم ببطولته #مصطفى_شعبان، ووقع اختيار أسرة المسلسل على المطرب الشعبي #أحمد_شيبه ليقوم بغناء التتر.

أما المسلسل الثالث الذي تولى #أيمن_بهجت_قمر كتابة التتر الخاص به هو "ازي الصحة" الذي يقوم ببطولته #أحمد_رزق و #أيتن_عامر، إلا أن فريق "بلاك تيما" هو من قام بتسجيل أغنية التتر.

بدورها تتواجد #أنغام على خريطة شارات الأعمال، ولكن من خلال #الدراما العربية، وذلك بعدما أعلن صناع مسلسل "قلبي معي"، الذي تقوم ببطولته #ميساء_مغربي، أن أنغام هي من ستقوم بغناء تتر المسلسل، فيما وقع اختيار الفنان #هاني_سلامة بطل مسلسل "طاقة نور" على المطرب #علي_الهلباوي من أجل غناء تتر المسلسل.

المطرب الشعبي #عبدالباسط_حمودة يتواجد بصوته في #رمضان، من خلال مسلسل "رمضان كريم" الذي تقوم ببطولته #روبي ويخرجه سامح عبد العزيز، أما مسلسل "الدولي" الذي يقوم ببطولته #باسم_سمرة استقر صناعه على المطرب #أحمد_سعد من أجل غناء التتر.

كما تقاسم أحمد سعد الغناء مع #سمية_الخشاب في مسلسل "الحلال"، حيث يقدمان معا أغنية "بالحلال يا معلم" التي طرحت قبل أيام، وبذلك ينفصل أحمد عن شقيقه #عمرو_سعد على غير العادة، حيث اعتاد على غناء تترات أعماله الدرامية، إلا أن عمرو سعد اختار روبي من أجل غناء تتر مسلسله "وضع أمني".