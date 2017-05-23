وفاة بطل جيمس بوند بمرض السرطان

توفي الممثل البريطاني، #روجر_مور، الذي أدى دور العميل السري #جيمس_بوند في 7 أفلام، في سويسرا عن 89 عاماً، جراء إصابته بمرض #السرطان، على ما كشفت عائلته في بيان، الثلاثاء.

وكتب أبناء الممثل في البيان: "بقلب مثقل، نعلن وفاة والدنا المحب، سير روجر مور، اليوم (الثلاثاء)، في #سويسرا بعد كفاح قصير وشجاع ضد مرض السرطان".

وكتبت ابنته ديبورا وابناه جيفري وكريستيان في البيان أن "الحب الذي أحيط به في أيامه الأخيرة كان كبيرا، ولا يمكن للكلمات أن تفيه حقه".

وأقام مور لفترة طويلة في غشتاد (كانتون برن)، حيث يعيش الكثير من المشاهير الأثرياء، وانتقل بعد ذلك إلى كانتون فاليه في كران مونتانا وهو أيضا مجمع راق للرياضات الشتوية.

وكان مور مثالا للياقة الإنجليزية، وقد اشتهر بفضل المسلسل التلفزيوني "ذي ساينت" وخصوصا من خلال تأديته دور جيمس بوند. وجسد العميل السري "007" في سبعة أجزاء، من "ليف اند ليت داي" في 1973 إلى "ايه فيو تو ايه كيل" في العام 1985.

واعتبر القيمون على السلسلة في البداية أنه "وسيم جدا" لدرجة لا تمكنه من أداء الدور، ولم يتم اختياره للمشاركة في الجزء الأول منها "دكتور نو". واضطر إلى انتظار أن يمل #شون_كونوري من أداء الدور ليحل مكانه.

وقبل ذلك شارك في مسلسل "ذي ساينت" بين العامين 1962 و1969. ووفر له دور سايمن تمبلار نجاحا عالميا عززه مع مسلسل آخر هو "ذي بورسويديرز"(1971-1972).

وأدى مور دور زير نساء على الشاشة، وراكم أيضا المغامرات العاطفية في الحياة. وتزوج 4 مرات. وأنجب من زوجته الثالثة الإيطالية لويزا ماتيولي، 3 أبناء.

ولد مور في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1927 في جنوب لندن لأب شرطي وأم ربة عائلة.

وعُين سفيراً جوالا لليونيسيف العام 1991 وجال في إطار مهمته هذه العالم بأسره، وكان يعتبره أهم دور في حياته.