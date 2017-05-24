أريانا غراندي تعود إلى أميركا بعد تفجير مانشستر

عادت المغنية الأميركية #أريانا_غراندي إلى الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بعد يوم من قيام مفجر انتحاري بقتل 22 شخصا في حفل كانت تحييه في #مانشستر بإنجلترا في وقت تتردد فيه تساؤلات حول ما إذا كانت ستواصل جولتها الأوروبية.

وظهرت غراندي (23 عاما) في صور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" وهي تنزل على سلم طائرة خاصة في مطار في بلدة بوكا راتون بولاية #فلوريدا الأميركية حيث تقيم وكان في استقبالها أفراد من عائلتها.

وأظهرت الصور نجمة البوب التي كانت ترتدي ملابس غير رسمية ويبدو عليها الحزن عندما استقبلها صديقها ماك ميلر، مغني الراب، على مدرج الطائرات ودخلا سيارة كانت تنتظرهما.

ولم تظهر غراندي علنا منذ التفجير الذي هز قاعة احتفالات #مانشستر_أرينا في نهاية حفلها. ولم تصب المغنية بأذى.

ولجأت المغنية إلى " #تويتر " بعد نحو خمس ساعات من التفجير في البيان الوحيد الذي أصدرته حتى الآن لتصف نفسها بأنها "محطمة" في أعقاب الهجوم.

وكتبت في تغريدة: "محطمة من أعماق قلبي. أنا آسفة للغاية، ليس لدي ما أقوله".

وكانت غراندي تحيي حفلا في مانشستر ضمن جولة في #أوروبا لترويج ألبومها الثالث "دينجراس وومن" وكان من المقرر أن تزور أيضا لندن وبلجيكا وبولندا وألمانيا وسويسرا وفرنسا في الأسابيع القادمة.

وعلى الرغم من تخمينات بأنها ستلغي بقية الجولة، لم يصدر إعلان رسمي حتى الثلاثاء.

ولمع نجم غراندي في مسرح "13" الموسيقي في برودواي وفي مسلسل (فيكتورياس) في تلفزيون نيكلوديون قبل أن تصدر ألبومها الأول (يورز ترولي).