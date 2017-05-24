فيديو.. محمود حميدة يخلع بنطلونه بسبب رامز جلال

مشاغبات #رامز_جلال مع زملائه تعود من جديد هذا العام بجرعة أقوى من "الرعب"، عبر برنامج " #رامز_تحت_الأرض "الذي يعرض عبر شاشة #MBC مصر مع انطلاق شهر رمضان.

ولكن يبدو أن رامز لن يأمن ردة فعل ضيوفه هذه المرة، بحسب ما كشف البرومو (الفيديو الترويجي للبرنامج) الذي عرض قبل ساعات، وانتشر بشكل كبير، محققاً أكثر من مليوني مشاهدة في ساعتين فقط.

ولا شك أن الرعب كان سيد المواقف، فقد سيطر على جميع من ظهروا في الإعلان، خاصة أن السيارة التي يستقلها الضيوف تغوص في الرمال المتحركة، قبل أن تظهر سحلية ضخمة، تقترب منهم بهيئتها المرعبة.

ففي البرومو ظهر عدد كبير من النجوم ، أبرزهم #وائل_كفوري و #عصام_الحضري و #فيفي_عبده و #نادية_الجندي و #الشاب_خالد والنجم العالمي #شاروخان، بعضهم انهال على رامز جلال بالضرب، والبعض الآخر لم يصدق ما حدث له.

إلا أن ردة فعل الفنان محمود حميدة كانت الأغرب على الإطلاق، بعدما قام بخلع بنطاله متوجهاً في فورة غضبه مباشرة نحو رامز الذي راح يتوسل إليه كي لا يضربه، قائلاً: "وحياة أبوك يا محمود".

لكن ما فعله محمود حميدة نال اهتمام الجمهور، وصار حديث الجميع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها قد تكون المرة الأولى التي يقوم فيها فنان بخلع بنطاله أثناء تصوير برنامج.