مهرجان كان.. مخضرمون ينافسون الشباب

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان #كان #المخرجين الذين فازوا بجائزة #السعفة_الذهبية في دورات المهرجان السابقة، واستعاد المخرجون ذكريات مهرجان كان وبساطه الأحمر وفرحة الفوز بالسعفة الذهبية .

ولكن الحادث الإرهابي الذي استهدف حفلاً موسيقياً في مدينة #مانشستر أثـّرَ أيضا على فعاليات المهرجان، حيث ألغت مؤسّسات سينمائية عدّة حفلات ليلية.

ثم قام نجوم السينما المشاركون في الدورة السبعين للمهرجان بالوقوف دقيقة صمتٍ على ضحايا حفل مانشستر.

ومع انطلاقة الأسبوع الثاني للمهرجان لا تزال المنافسة على السعفة الذهبية محصورةً بين الفيلم # الفرنسي "مئة نبضة في الدقيقة" والفيلم #الروسي "بلا حب" و #اليوناني" قتل الأيل المقدّس".

أفلام أخرى تمثل كوريا الجنوبية واليابان والنمسا والولايات المتحدة وتركيا ستعرض في الأيام المتبقـّية من المهرجان، وهي تحمل أسماء مخرجين كبار، سبق أن فازوا بجوائز المهرجان في الدورات السابقة.