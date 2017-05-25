ميس حمدان: أنا في الحب "موكوسة" وتجاربي السابقة فاشلة

تحدثت عن الحب فقالت إنها "موكوسة"، ولا تعيش قصة حب حالياً، والقصص التي عاشتها سابقاً كانت فاشلة.

إنها الفنانة الأردنية #ميس_حمدان، التي تحدثت لـ"العربية.نت" عن حياتها وآخر أعمالها الفنية، وهو مسلسل "طاقة نور" الذي تطل علينا من خلاله في #شهر_رمضان_المبارك إلى جانب الممثل المصري #هاني _سلامة.

قالت ميس إنها سعيدة بنص المسلسل، وهي من المعجبين بهاني سلامة، ورأت أن هذا العمل عبارة عن "لايت كوميدي"، وهي تلعب في المسلسل دور زوجة سلامة وتدعى أنجي، تكتشف بعد فترة حقيقة زوجها فتنقلب عليه.

أكدت ميس أن هذا الدور هو من أصعب الأدوار التي أوكلت إليها منذ بداية خوضها مجال التمثيل، لأن شخصيتها في المسلسل فيها تقلبات ذهنية وجسدية ونفسية وعاطفية.

هي عادة تلحق بالمخرجين لمتابعة أي عمل تمثيلي وذكرت منهم #كاملة_أبوزكي مخرجة مسلسل "واحة الغروب" ومحمد ياسين في "الجماعة" وغيرهم الكثير.

وتتحضر حمدان لتصوير فيلم سينمائي مع مجموعة أبطال شباب، والفيلم هو لايت كوميدي يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الشباب، بعد تعرض أحدهم لحادث مؤلم، الفيلم من إخراج أحمد بن داري وكتابة أحمد مكي.

قالت ميس" للأسف لم أنجح في الكوميديا كما نجحت في الدراما، مع العلم أنني أحب وأعشق الأدوار الكوميدية، ربما لأن صناع السينما يرونني "كفيديت فقط" وربما هم معتادون أن تكون الممثلة الكوميدية "قبيحة شكلا أو بنت شارع"، أو ربما "لم يروا عندي الموهبة بعد في تجسيد الأدوار الكوميدية"، على حد تعبيرها.

وتابعت ميس تقول: "أنا ملكة في تقليد أي شخصية وعندي حسرة على عدم تجسيد أدوار كوميدية، وأحلم بتقديم الفوازير مثلاً لكن لم أجد بعد أحداً من المنتجين تحمس لهذه الفكرة".

قالت أيضاً إنها لا ترى نفسها نجمة صف أول لكنها ستصبح كذلك في المستقبل، وذكرت من نجوم الصف الأول #نيللي_كريم، #منى_زكي، وهما برأيها من النجمات البارزات اليوم، لكنها عادت وأكدت أنها حققت نجاحات عديدة في مسلسلات مختلفة منها "عشق النساء"، و"طريقي"، و"دار جيعان" وآخرها مسلسل "أمير الليل" الذي حصدت بعده جائزة #الموريكس_دور، وهي تعتبر ذلك تتويجاً لأعمالها الدرامية.

من أهم الأدوار الدرامية التي جسدتها في مسيرتها التمثيلية، وحققت من بعدها نجاحات باهرة هي تلك اللبنانية حسبما قالت.

وتراهن حمدان على دورها اليوم في المسلسل المصري "طاقة نور" وإذا نجحت فيه "سيكون من أهم الأدوار في الساحة المصرية".

أكدت أنها تتقن اللهجة السعودية، لكن لم تُقدم لها عروضات تمثيلية خليجية بعد وهي تتمنى ذلك في المستقبل.

تحضر حالياً مع شقيقاتها لتقديم برنامج تلفزيوني بعد أن سبق وقدمن "سيستر سوب".