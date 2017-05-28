المنافسات العائلية تسيطر على دراما رمضان

سباق عائلي من نوع خاص يشهده #شهر_رمضان الجاري، من خلال المنافسة التي وضعت بعض العائلات الفنية في مواجهة مباشرة من أجل الفوز بمتابعة المشاهد في النهاية.

وللمرة الأولى يجد الفنان محمد عادل إمام نفسه في مواجهة والده الزعيم #عادل_إمام وذلك عبر شاشة "MBC مصر"، حيث يعرض مسلسل الابن "لمعي القط" الذي يشاركه بطولته أحمد فتحي ومحمد أنور، وذلك بعد مرور ساعة واحدة فقط من مسلسل والده #عفاريت_عدلي_علام.

المفارقة امتدت إلى الملصقات الإعلانية التي وضعت بالشوارع، حيث تواجد عادل إمام إلى اليمين بملصق مسلسله، فيما يتواجد نجله على اليسار، وهو الأمر الذي فاجأ ابن شقيق عادل إمام القادم من إيطاليا، وهو ما دفعه إلى تصوير مقطع فيديو لتلك الملصقات.

وبدوره يطل رامز جلال عبر برنامجه "رامز تحت الأرض" عبر شاشة "MBC مصر"، من خلال مشاغباته التي يقع ضحيتها زملاءه.

إلا أن هذا العام يشهد البطولة المطلقة الأولى لشقيقه ياسر جلال في الدراما، من خلال مسلسل "ظل الرئيس" الذي يقدم من خلاله ياسر جلال شخصية "يحيى نور الدين".

وفي تصريحات رامز جلال لبرنامج "يحدث في مصر" قبل يومين، أكد أنه ينتظر التهنئة على الحلقة الأولى من برنامجه من زوجته وابنه وشقيقه ياسر، ويبدو أنه سيكون عليه رد التهنئة لشقيقه بمناسبة مسلسله.

فيما شهدت عائلة الفنان سمير غانم انقساما في شهر رمضان الجاري، بعدما انضم الأب سمير غانم إلى ابنته دنيا في مسلسلها "في اللالا لاند"، فيما انضمت الوالدة دلال عبد العزيز إلى الفنان عمرو يوسف في مسلسله "عشم إبليس".

وذلك في الوقت الذي غابت فيه الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد عن الساحة الدرامية هذا العام، رغم أن الثنائي كان من المقرر له أن يشارك بمسلسل قبل أن يغادر السباق في الأيام الأخيرة قبل انطلاقه.