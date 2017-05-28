الفيلم الساخر "ذا سكوير" يفوز بالسعفة الذهبية بكان

انتهى #مهرجان#كان السينمائي بدورته الـ 70 بإعلان اللجنة التحكيمية التي ترأسها هذا العام المخرج الإسباني بيدرو المودفار عن فوز #الفيلم #السويدي #ذا_سكوير للمخرج #روبن_أوستلوند .

ومنحت جائزة المهرجان الكبرى للفيلم الفرنسي 120 خفقة قلب للمخرج روبين كامبيو، ويتحدث الفيلم عن قصة كفاح أعضاء جمعية اكت اب لمكافحة الإيدز الذي انتشر في فرنسا نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

كما منحت جائزة الدورة السبعين للأسترالية #نيكول_كيدمان .

وفاز بجائزة أفضل إخراج سينمائي المخرجة الأميركية صوفيا كوبلا التي غابت عن الحفل الختامي.

ومنحت اللجنة التحكيمية جائزتها الخاصة للفيلم الروسي بلا حب للمخرج اندريه زفياجينتساف.

أما جائزة أفضل تمثيل نسائي فكانت من نصيب الممثلة ديانا كروغر عن فيلمها ذا فايد للمخرج الألماني التركي فاتح اكلان. فيما نال الممثل جواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل رجالي عن فيلم لم تكن حقا هنا للبريطانية لين رامسيه.

وقدمت حفل الختام النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي واستقبلت بحفاوة وتصفيق حار من قبل نجوم وصناع السينما في مهرجان كان.