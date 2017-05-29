شاهد داود حسين بالمستشفى يطمئن محبيه بعد الجلطة!

بعد انتشار خبر إصابته بجلطة دماغية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الفنان الكويتي #داود_حسين في فيديو قصير طمأن خلاله كل محبيه، مؤكداً أنه بخير، وشاكراً الله على كل حال.

واستهل حسين الفيديو متوجهاً بالتهنئة بحلول شهر رمضان. كما شكر كل من اتصل واطمأن عليه وعلى صحته.

وكان الفنان الكوميدي الكويتي تعرض لوعكة صحية مفاجأة ألمت به، وأسفرت عن نقله إلى المستشفى الأميري في الكويت، إثر إصابته بجلطة خفيفة في المخ، حيث خضع للعلاج.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها الممثل الكويتي "كنغر حبنا"، بالإضافة إلى أعمال أخرى. ولحسين عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية تقدر بـ 50 مسلسلاً و47 عملاً مسرحياً، كما شارك في دبلجة عدد من أعمال الرسوم المتحركة.