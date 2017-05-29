شاهد كيف ردت أسيل عمران على تهديدات داعش

قالت الفنانة السعودية أسيل عمران إنها لا تهتم بالأخبار المتداولة التي تفيد بتهديد تنظيم داعش لفريق مسلسل "غرابيب سود".

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج #تفاعلكم المذاع على شاشة "العربية"، أن العمل سبب لها اكتئابا، سواء الملابس أو الحوار أو المدة الطويلة التي استغرقها تصوير المسلسل.

ويرصد مسلسل #غرابيب_سود ضمن دراما رمضانية تسلط الضوء على الحياة اليومية لدى التنظيم المتطرف.

المسلسل الذي وصل اسمه إلى قائمة الأعلى تداولا على تويتر بمجرد عرض حلقته الأولى، أنتجته MBC واستغرق العمل عليه أكثر من عام، ويشارك فيه نخبة من فناني الوطن العربي، من ضمنهم الفنانة السعودية أسيل عمران، التي تطل على المشاهد في رمضان بمسلسل كويتي أيضا يحمل اسم "يوم أسود" المصنف ضمن الدراما الاجتماعية.