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لماذا نشر ناصر القصبي صورته طفلاً على تويتر؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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نشر الفنان الكوميدي السعودي، #ناصر_القصبي، مساء الأحد صورة قديمة بالأسود والأبيض على حسابه على تويتر، يظهر فيها طفلاً بين ذراعي والده.

وكتب فوقها: "مع والدي رحمه الله.. أول رمضان بدون والدي.. الله يحفظ لكم والديكم ويمتعكم بهم".

وبدا الشبه جلياً إلى حد بعيد بين الممثل بشكله الحالي ووالده.

يذكر أن والد بطل " #سيلفي" توفي في أواخر يناير الماضي، وقد نعاه القصبي بتغريدة على تويتر كاتباً: "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. توفي والدي الشيخ قاسم القصبي صباح هذا اليوم رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان".

وقبل يومين أيضاً توجه الفنان السعودي إلى جميع محبيه بالتهاني على قدوم شهر #رمضان، مشيراً إلى أن الأيام تركض بسرعة.

وكتب في تغريدة: "مبارك عليكم الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم طيبون، والدنيا تركض الله المستعان أذكر أني كاتب هذا الكلام العام بأول يوم رمضان والله كأنه البارحة..". وأرفق تغريدته بصورة له باللباس العسكري حاملاً #علم_السعودية.


كلمات دالّة

#ناصر القصبي, #سيلفي, #رمضان, #علم السعودية

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