هالة صدقي توضح حقيقة خلافها بسبب تتر "عفاريت عدلي علام"

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على عرض الحلقة الأولى من #مسلسل " #عفاريت_عدلي_علام" الذي يقوم ببطولته #عادل_إمام و #هالة_صدقي و #غادة_عادل ، قبل أن تخرج الأقاويل التي تفيد بغضب الفنانة هالة صدقي بسبب #شارة المسلسل.

وأرجعت الأخبار التي تناولت الأمر، #غضب هالة صدقي إلى موقعها في تتر المسلسل، بعدما جاءت الفنانة غادة عادل قبلها في ترتيب الأسماء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قيل إن صدقي قامت بتقديم شكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد شركة الإنتاج، وطالبت بتنفيذ الاتفاق الذي تم معها وقت اتفاقها على المسلسل.

كل هذه الأقاويل والأخبار التي انتشرت خلال ساعات، دفعت هالة صدقي إلى توضيح الأمر بنفسها، واختارت أن تفعل ذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت هالة صدقي أن ما قيل عن تقديمها شكوى في النقابة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرة إلى كون الأمر هو سوء تفاهم بسيط وتم تداركه على الفور من قبل شركة الإنتاج التي وصفتها بالكبيرة والمحترمة.

وأكدت الفنانة المصرية أن شركة "سينرجي" لم تبخل أبداً بأية ماديات من أجل ظهور المسلسل بشكل مشرف للدراما المصرية.

واختتمت هالة صدقي رسالتها بأن الأهم من هذه التفاهات التي تشغل البعض بشكل يضر بالمسلسل الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، هو ردود الفعل الإيجابية التي جاءت على الحلقة الأولى، خاصة أن المسلسل لنجم النجوم عادل إمام.