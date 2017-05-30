عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

هند صبري تعود بـ "حلاوة الدنيا".. فهل له من اسمه نصيب؟

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

تعود الفنانة التونسية #هند_صبري إلى #دراما #رمضان هذا العام بعمل مختلف برفقة مواطنها #ظافر_عابدين و #نجوم من #مصر في #مسلسل #حلاوة_الدنيا الذي له من اسمه نصيب.

العمل الذي يدور في إطار #رومانسي اجتماعي يعد من الأعمال القليلة هذا العام، التي تدور في هذا السياق مما يبعث الأمل لدى نجومه في نجاحه.

حلاوة الدنيا يناقش العلاقات الإنسانية من زويا عدة وكيفية تعامل الناس فيما بينها، بعيدا عن الاعتبارات المادية التي أصبحت محركا أساسيا لأي علاقة حب أو زواج في الزمن الحالي.

وقد استعان صناع العمل ببعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مما يعد سمة واضحة هذا الموسم الرمضاني في أعمال عربية عدة.

كلمات دالّة

#هند صبري, #دراما, #رمضان, #ظافر عابدين, #نجوم, #مصر, #مسلسل, #حلاوة الدنيا, #رومانسي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر