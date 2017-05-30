هند صبري تعود بـ "حلاوة الدنيا".. فهل له من اسمه نصيب؟

تعود الفنانة التونسية #هند_صبري إلى #دراما #رمضان هذا العام بعمل مختلف برفقة مواطنها #ظافر_عابدين و #نجوم من #مصر في #مسلسل #حلاوة_الدنيا الذي له من اسمه نصيب.

العمل الذي يدور في إطار #رومانسي اجتماعي يعد من الأعمال القليلة هذا العام، التي تدور في هذا السياق مما يبعث الأمل لدى نجومه في نجاحه.

حلاوة الدنيا يناقش العلاقات الإنسانية من زويا عدة وكيفية تعامل الناس فيما بينها، بعيدا عن الاعتبارات المادية التي أصبحت محركا أساسيا لأي علاقة حب أو زواج في الزمن الحالي.

وقد استعان صناع العمل ببعض نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مما يعد سمة واضحة هذا الموسم الرمضاني في أعمال عربية عدة.