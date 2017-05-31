هل يقدم باسل خياط دور "الجوكر" في "30 يوم"؟

مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل "30 يوم"، كانت الأنظار كلها تتجه إلى الممثل السوري #باسل_خياط، الذي استطاع أن يجذب الانتباه إليه من خلال شخصيته الغامضة في العمل.

البعض اعتبره يقدم شخصية عربية لـ "الجوكر" التي نال عنها الراحل هيث ليدجر جائزة #الأوسكار، حينما لعبها في واحد من سلسلة #باتمان الشهيرة.

باسل خياط يجسد في المسلسل الذي يخرجه حسام علي شخصية "توفيق"، شخص لا تعرف إن كان يعاني من اضطرابات عقلية أم لا، ولكن أسلوبه يفرض نفسه على الجميع، كما أن #التفاصيل الخاصة التي تسيطر على الشخصية تجذب انتباه #الجمهور، من حبه لموسيقى الجاز وكذلك مظهره الذي لم يتغير طوال الحلقات.

الناقد الفني طارق الشناوي أكد في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن باسل ممثل ذكي للغاية، ولديه ميزة أهم تتمثل في كونه لا يتوقف أمام فكرة تواجد اسمه في ترتيب معين على تتر العمل.

واعتبر الشناوي أن الدور الذي يلعبه باسل يحمل ملامح من شخصية "الجوكر" التي قدمت في سلسلة #أفلام باتمان، وإن كان باسل قدم فيها نوعا من أنواع التعريب بحسب ما يراه الشناوي، الذي أكد أن هناك فناً في أداء الممثل، وقدرة على محاكاة الشخصية الأجنبية وإضفاء الروح الشرقية عليها.

واختتم الشناوي تصريحاته بكون المسلسل الذي يشارك في بطولته آسر ياسين ونجلاء بدر، ويدور حول تجربة نفسية يتعرض لها طبيب نفسي طوال 30 يوم تتسبب في انقلاب حياته رأسا على عقب، يحسب لمخرجه حسام علي الشكل الذي يخرج به العمل إلى الجمهور، رغم أن حسام لا يحمل تاريخا كبيرا في #الإخراج.