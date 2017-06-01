سرطان أوليفيا نيوتن جون يتوغل في جسدها

كشفت المغنية والممثلة #أوليفيا_نيوتن-جون بطلة فيلم " #جريس " الشهير أنها أصيبت بسرطان الثدي من جديد، وإنه وصل إلى أسفل ظهرها.

وبعد أول صراع لها مع سرطان الثدي في 1992 أصبحت نيوتن-جون (68 عاما) من المدافعين عن أنظمة الحياة الصحية والأبحاث الطبية. وقال ممثلون عنها في بيان إنها ستخضع للعلاج بالإشعاع، وإنها واثقة في أنها ستعود للعمل هذا العام.

وأضاف البيان، الثلاثاء، أن نيوتن-جون ستؤجل جولاتها التي كانت مقررة في #الولايات_المتحدة و #كندا في يونيو/حزيران.

وتابع "اتضح أن ألم الظهر الذي تسبب في تأجيل النصف الأول من جولتها الغنائية #سرطان في #الثدي تضخم حجمه ووصل إلى #عظمة_العجز".

وولدت نيوتن-جون في بريطانيا ونشأت في أستراليا، وقدمت أغنيات ناجحة خلال مسيرتها الغنائية، مثل (إيف نوت فور يو) و(آي أونستلي لوف

يو).

وصعد نجم نيوتن-جون على مستوى العالم بعد فيلم "جريس" الغنائي عام 1978 الذي قدمت فيه شخصية ساندي أمام الممثل جون ترافولتا.

وتم تشخيص إصابة نيوتن-جون بسرطان الثدي للمرة الأولى عام 1992، وجمعت التبرعات للأبحاث والعلاج، كما أنها تقوم بجهود للتنديد بالقسوة في التعامل مع الحيوانات.