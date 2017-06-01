لماذا شارك فنانون من معظم الدول العربية بـ"غرابيب سود"؟

مادة درامية وإعلامية دسمة تدفع المشاهد العربي للاطلاع على أسرار تنظيم #داعش الإرهابي من خلال الأعمال الدرامية التي تتطرق إليه.

مسلسل #غرابيب_سود الذي يعرض على شاشة "أم بي سي" في رمضان، بدأ في إثارة الجدل قبيل عرضه، بسبب غوصه في دهاليز التنظيم، وممارساته الدموية، وطرق التغرير بضحاياه.

يضم العمل نجوما من معظم دول العالم العربي كما هو الحال في التنظيم الإرهابي، ويعتقد البعض أن تقديم دراما مبنية على أحداث واقعية سيكون عامل جذب للمشاهدين التواقين لهذا النوع من الأعمال الدرامية.

العمل حصد نسب مشاهدة جيدة بعد عرض أولى حلقاته، وشكل مادة جدال للمشاهدين في رمضان، بسبب فضول المشاهد لدخول هذا العالم الرهيب والغامض ولو عن بعد.