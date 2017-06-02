كيف كان ياسر جلال في "ظل الرئيس"؟

أحداث لا ينقصها التشويق والإثارة، يلعب من خلالها الفنان #ياسر_جلال دور البطولة في مسلسل " #ظل_الرئيس " الذي يعرض في الوقت الحالي.

العمل انتقل بياسر جلال إلى مرحلة #البطولة المطلقة من خلال #مسلسل يحمل اسمه ويسأل عن نتيجته في نهاية السباق، بتجربة مشابهة لما جرى مع الفنان طارق لطفي قبل عامين، وتمكن وقتها من لفت الأنظار.

"يحيى نور الدين" هو الشخصية التي تلعب دور البطولة في الأحداث، من خلال رجل الأعمال الذي كان يعمل في الحراسات الخاصة بالرئيس قبل أن يتحول إلى مجال العمل الخاص، إلا أنه يتعرض لعملية #اغتيال يروح ضحيتها زوجته وابنه، وهو ما يتسبب في انقلاب الأحداث.

عدد كبير من #النجوم حرصوا على تهنئة ياسر جلال على هذه الخطوة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنه يستحق دور البطولة في أعماله.

الناقد الفني #طارق_الشناوي أكد في تصريحاته لـ "العربية.نت" أن الفنان ياسر جلال كان مشروع #بطل في #السينما قبل سنوات، لكن كان هناك مشكلة دائما ما تحاصره وهو ما يقال عن كون الفنانة #نادية_الجندي هي من تفرضه في أعمالها.

وأوضح الشناوي أن خطوات ياسر جلال تأثرت بما حدث، وهو ما تسبب في اختفائه لفترة طويلة، على الرغم من موهبته كممثل، لكن كان هناك حاجز نفسي في فترة انعكس عليه.

واعتبر الشناوي أن رهان شركة الإنتاج على ياسر جلال هو أمر صحي وصحيح، خاصة أن المسلسل حمل إيقاعا سريعا، ويقدمه المخرج أحمد سمير فرج بشكل مميز، وهو ما يجعل عودة ياسر جلال بهذا الشكل قرارا ذكيا من قبل المنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.