بالصور.. رانيا يوسف تعترف بإجراء هذه الجراحات التجميلية

اعترفت الفنانة #رانيا_يوسف بإجرائها #جراحات_تجميلية، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني أكدت فيه أنها خضعت لهذه #الجراحات.

وكشفت الفنانة المصرية عن كونها قامت بإجراء #جراحة_تجميل في #أنفها، أما الجراحة الثانية فكانت من أجل شفط #الدهون من منطقة #البطن بالتحديد، وهو ما رغبت في تفسيره حتى لا يعتقد الجمهور أنها قامت بإجراء جراحة مختلفة أو في مناطق أخرى.

ونشرت "العربية.نت" في تقرير سابق صورتين للفنانة رانيا يوسف التقطتهما في بداية مشوارها الفني، وبالتحديد في عام 1994 بافتتاح #مهرجان_القاهرة_السينمائي الدولي داخل دار الأوبرا المصرية.

ووقتها لم تكن رانيا يوسف، التي دخلت إلى مجال #التمثيل عبر بوابة #الإعلانات، تملك في تاريخها سوى المشاركة في فيلمين، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني.

وتُظهر الصور الاختلاف الذي طرأ على رانيا يوسف، حيث تغير مظهرها بشكل كبير، وهو ما كان للجراحات التجميلية دور فيه.

ويثير الحديث عن جراحات التجميل التي تجريها نجمات #الفن دائما الجدل، خاصة أن البعض يرفضن الخوض في مثل هذه الأمور، والبعض الآخر يرفض الاعتراف بالقيام بها.