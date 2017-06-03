حقيقة بيع ممثلة سعودية للكبدة في شوارع جدة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي #فيديو يظهر #فنانة_سعودية تبيع " #الكبدة " في شوارع #جدة التاريخية.



"العربية.نت" اتصلت بالفنانة #وجنات_الرهبيني التي أكدت أن هذه المهنة لم تكن وليدة اللحظة أو جديدة: "أنا أملك مطعماً شعبياً وأبيع الكبدة الطازجة التي أجلبها بنفسي كل يوم منذ 30 عاماً".

وحول ارتباط عملها في بيع الكبدة والتمثيل، قالت: "لا يوجد عائق بين عملي بالتمثيل وبيع الكبدة، فمن خلال عملي هذا أحاول تلبية متطلبات أبنائي وتعليمهم بالشكل الذي يليق فيهم".

وأضافت: "عملي بالتمثيل لا يسبب لي الإحراج كوني بائعة للكبدة، وأملك عملاً قديماً بل زملائي يثنون على ما أقوم به ويمتدحون أكلي الذي أقدمه".