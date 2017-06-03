كيف تصدر "كحل أسود قلب أبيض" في سباق رمضان؟

استطاع المسلسل الكويتي "كحل أسود قلب أبيض" أن يحتل الصدارة بين الأعمال التراثية الخليجية، التي تقدم خلال الدورة الرمضانية الحالية، بقصة تدور أحداثها في الأربعينيات من القرن الماضي.

وأعرب المخرج محمد دحام الشمري عن سعادته بردود الأفعال التي حصدها العمل في حلقاته الأولى، وقال: "يمثل المسلسل منطقة جديدة في الدراما التراثية، حيث يعالج موضوعات وقضايا جديدة ثرية بالمضامين بالإضافة إلى التعامل مع مرحلة زمنية عامرة بالأحداث".

وأضاف: "الحكاية محبوكة ومكتوبة بعناية من قبل الكاتبة #منى_الشمري وفريق العمل الرائع، الذي تعاون في إنجاز هذه التجربة، وكل ما أقوله للجمهور العزيز هناك العديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك".

من جانبها قالت الفنانة نور: "أشعر بعظيم المسؤولية أمام هذا العمل الكبير الذي يمثل نقلة في تجربتي الفنية، فمنذ قرأت شخصية "منيرة" في مسلسل "كحل أسود قلب أبيض" وأنا أشعر بحالة من التحدي لتقديم تلك الشخصية بتفاصيلها ومضامينها ودورها والبارز".

وتابعت: "أثمن لـ"ديتونا" للإنتاج الفني ثقتهم وأيضا للمخرج القدير #محمد_دحام_الشمري مكانته ودعمه، وأيضا لروح الأسرة الواحدة في هذا العمل الذي يحصد النجاحات الكبرى، خصوصاً وهو يعرض من خلال قناة " #أم_بي_سي " حيث معادلة الانتشار الحقيقية" .

بدوره أكد الفنان المنتج عبدالله السيف أن المسلسل يمثل أحد المشاريع الإنتاجية البارزة ضمن خطة " #ديتونا " للإنتاج الفني والتي تضم عددا من المشاريع الكبرى ومن قبلها أنجزت مسلسل "صوف تحت حرير" وهو الآخر يحقق حضوراً لافتاً خلال الدورة الرمضانية الحالية .

وتابع السيف: "تم إبلاغنا من خلال عدد من الاستبيانات التي أجريت في بعض الصحف ومواقع التواصل أن مسلسل "كحل أسود قلب أبيض" يحتل مكان الصدارة بين الأعمال الدرامية التراثية الخليجية وهو أمر يجعلنا أمام مسؤوليات كبرى تجاه مشاريعنا الإنتاجية المقبلة والتي سنشرع بها فور انتهاء الدورة الرمضانية".

وشدد على أهمية الشركات التي حصدوها بالتعاون مع عدد بارز من القنوات التلفزيونية وفي مقدمتها قناة "أم بي سي" التي تعتبر الحاضنة الأساسية للدراما الخليجية والعربية، على حد قوله.

هذا.. وتتواصل حلقات مسلسل "كحل أسود قلب أبيض" عبر عدد من القنوات التلفزيونية من بينها قناة "أم بي سي" دراما وغيرها من القنوات والمسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية عبر شخصية "منيرة المرتفع" التي عاشت حياة أسرية مليئة بالحكايات والمضامين عبر عملها في تجارة الذهب بين الهند والكويت في أربعينيات القرن الماضي، المسلسل شارك في بطولته جاسم النبهان، نور، عبدالمحسن النمر، بثينة الرئيسي، هبة الدري، مرام، عبدالله السيف، حسين المهدي، عبدالله التركماني، عبدالله الباروني، روان مهدي وحشد آخر من النجوم.