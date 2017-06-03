الشاعر محمد شمس الدين يكشف أسرار حياته في "هذا هو"

في حلقة جديدة من برنامج "هذا هو" من إنتاج عام 1993، يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله، محمد علي شمس الدين، وهو أديب وشاعر من جبل عامل في جنوب #لبنان، ولد في العام 1942م في بلدة بيت ياحون في جبل عامل (جنوب لبنان)، نشأ في بلدة عربصاليم (جنوبي لبنان) وفيها ترعرع وكبر.

يعتبر من رواد الشعر الحديث، في الحوار يتحدث عن البدايات، حيث تفتحت موهبته الشعرية باكرا، يعتبر من طليعة شعراء الحداثة في العالم العربي منذ العام 1973، من أهم المشاركين في المهرجانات الشعرية في البلاد العربية، ويعكف على كتابة مقالات نقدية وأدبية عن الشعر والأدب والفكر في المجلات والصحف اللبنانية والعربية، وهو عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الكتّاب اللبنانيين.

كتب عن قصائده الكثير من النقاد العرب والغربيين، ومن بينهم المستشرق الإسباني بدرو مونتابيس الذي وصفه بـ"الاسم الأكثر أهمية، والأكثر وعدا في آخر ما كتب من الشعر اللبناني الحديث، في هذا الشاعر شيء من المجازفة مكثف وصعب، لا سيما أنه عرضة لكل الإشراك. شيء ما يبعث على المجرد المطلق، المتحد الجوهر، اللاصق بالشعر في أثر شمس الدين، وقلة هم الشعراء الذين ينتصرون على مغامرة التخيل، ويتجاوزون إطار ما هو عام وعادي، وهؤلاء يعرفون أن مغامرتهم مجازفة كبرى، ولكنهم يتقدمون في طريقها".