"ريّح المدام" ترتطم بجدار العنصرية!

جملة حوارية وردت في مسلسل #ريّح_المدام، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر، بهدف الكوميديا وإضحاك الجمهور، تحولت إلى اتهام بالعنصرية يواجهه صناع المسلسل.

القصة بدأت بما حينما قال بطل المسلسل في حلقة السبت "التلاته السمر دول.. بلاك طينه"، وذلك في إشارة إلى الفرقة الغنائية "بلاك تيما" أصحاب البشرة السمراء.

وهو ما تسبب في غضب أمير صلاح الدين عضو الفريق الغنائي، الذي اعتبر أن ما قيل في حقهم هو "افيه" عنصري، وهو ما دفعه إلى كتابة الحوار الذي جاء في المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح أمير أن ما جرى هو أحد أهم الأساليب الرخيصة التي يتبعها الممثل حينما يرغب في إضحاك الجمهور عنوة، مشيرا إلى كون هذا الأمر هو سقطة من أسرة الكتابة والأبطال.

وأكد عضو الفريق الذي ينتمي إلى منطقة النوبة، أن هذا الأمر يتكرر معهم للمرة الثانية، بعدما حدث أمر مشابه في مسلسل "نكدب لو قولنا ما بنحبش" الذي عرض قبل سنوات.

ووجه أمير رسالة غاضبة في ختام حديثه قائلا "أحب أقول للسادة الفنانين أصحاب البشرة البيضاء.. كم أنتم بيض"، مشيراً إلى أن هناك إجراء قانونياً ينتظرهم.

غضب الفريق الغنائي، قابله منتج المسلسل طارق الجنايني بتوجيه اعتذار واجب عما حدث في الحلقة الثامنة من المسلسل، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

وأوضح المنتج أن هناك صديقاً غضب بسبب "إفيه" جاء في الحلقة، في حين أنهم كفريق عمل لم يقصدوا هذه الإهانة على الإطلاق، ولكنه متفهم أن مثل هذا الأمر من الممكن أن يغضبه.

وشدد المنتج على كونه يحب أمير صلاح الدين على المستوى الشخصي، كما وعد بحذف هذه الجملة من العروض الثانية للمسلسل، وذلك بغض النظر عن قبوله للاعتذار من عدمه.