محمد عادل إمام يمتص غضب جمهوره

متابعة كبيرة يلقاها مسلسل "لمعي القط" الذي يقوم ببطولته #محمد_عادل_إمام ويعرض عبر شاشة "MBC مصر" في شهر #رمضان الجاري.

لكن يبدو أن هذه المتابعة لم تخل من الغضب، بعدما عبر الجمهور عن ضيقه من كم #الإعلانات التي تعرض أثناء مشاهدة حلقات المسلسل.

وهذا ما دفع بطل المسلسل إلى توضيح الأمر، وذلك من خلال رسالة مطولة نشرها عبر حسابه على "انستغرام"، وأكد فيها أنه يعلم بضيق البعض من كم الإعلانات التي تعرض على الشاشة وقت الحلقة، خاصة وأنها أكثر من الإعلانات التي تعرض في البرامج والمسلسلات الأخرى.

إلا أنه رغب في توضيح أن هذا الكم من #الإعلانات دليل على نجاح المسلسل، واستقبال الجمهور للعمل بشكل عظيم، وذلك على الرغم من كونه أول من يرغب في مشاهدة الحلقة بشكل متواصل، ولكن الإعلانات تبنى على نسبة مشاهدة المسلسل، وهو ما يجعل فقرة الإعلانات في مسلسله تزيد عن مدة الحلقة بما يقترب من الضعف.

وطالب محمد عادل إمام جمهوره بتحمل الأمر من أجله، خاصة وأن الحلقات المقبلة ستحمل معها أحداثا ومفاجآت، مشدداً على ثقته في كون الجمهور سيفرح من أجل النجاح الذي يحققه المسلسل، خاصة وأنهم السبب في هذا النجاح.

واختتم الفنان المصري رسالته بكون المسلسل يعاد في أوقات كثيرة على مدار اليوم، مع تواجد فقرة الإعلانات في كافة الإعادات.