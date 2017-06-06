نانسي عجرم: لست جاهزة لدخول مجال التمثيل

أطلقت الفنانة #نانسي_عجرم، ألبومها الغنائي منذ شهر تقريباً، وكانت صورت منه أغنية #حاسة_بيك مع المخرجة ليلى كنعان، والتي سبق وتعاونت معها في أكثر من فيديو كليب.

وقالت نانسي لـ"العربية.نت" عن اختياراتها للأغاني، إنها تختار أغنياتها على أساس المواضيع التي تشبه الحالات التي يمر بها الجميع في مجتمعاتنا، لذا يمكن لأيٍّ كان أن يجد أغنية له في ألبومها تجسد الحالة التي يمر بها.

نانسي ورغم أنها أظهرت قدرات عالية في أغنياتها المصورة، لكنها لا تشعر حالياً بأنها جاهزة لخوض مجال التمثيل، لأن هذا الأمر يتطلب الكثير من التفاني والعمل، وهي حالياً لا تملك الوقت الكافي، لأنها تصب كل اهتمامها على فنها وعائلتها، حسب ما قالت.

تحدثت عن تجربتها في برنامجي #ذا_فويس و #أراب_آيدول، فقالت إنهما مختلفان كثيراً عن بعضهما، ورغم أنه يتم التعامل مع مواهب جديدة في كلا البرنامجين، إلا أن التعامل مع الأطفال أمر مختلف جداً، ويتطلب الكثير من الدقة والانتباه لكيلا نجرحهم ونؤثر على شخصيتهم، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أنها اكتسبت الكثير من الخبرة لجهة التعاطي مع المشتركين وكيفية توجيههم بطريقة مناسبة.

عما إذا كانت توافق على مشاركة ابنتيها إيللا وميلا في برنامج مواهب قالت إن هذا الأمر يعود لهما، وإذا كان هذا خيارهما فهي حينها لن تمانع بل ستدعمهما بالطريقة الفضلى.