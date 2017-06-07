ما قصة الملايين التي تبرع بها الفنان محمد رمضان؟

رغم غياب #الفنان_المصري #محمد_رمضان عن الدراما التلفزيونية في شهر رمضان الجاري، إلا أنه كان حديث الجميع خلال الساعات الماضية بعدما أعلن عن مشاركته في #مكافحة #مرض #السرطان بالتبرع.

محمد رمضان الذي افتقده جمهوره على الشاشة بسبب أدائه للخدمة العسكرية، أعلن عن تبرعه بمليوني جنيه مصري من أجل المشاركة في مواجهة مرض السرطان.

وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكد أنه بعد مشاركته في زيارة لأحد المستشفيات التي تعالج السرطان، قرر أن يقوم بدوره، واختار أن يواجه مرض السرطان من خلال #التبرع لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وأوضح رمضان أن الهدف من الأمر هو المشاركة في توصيل الصرف الصحي للمصريين، كي يحصلوا على مياه نظيفة من أجل الشرب حتى لا يصابوا بأمراض قاتلة على غرار السرطان، مشيرا إلى كونه سيبدأ بالقرى التي لا يوجد بها صرف صحي بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وأرفق الفنان المصري الذي حقق نجاحات فنية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، صورة للشيك الذي تبرع به وقيمته مليونا جنيه مصري.

ولم تمض ساعات قبل أن يعلن رمضان عن تبرع جديد لصالح أحد المستشفيات التي تعالج مرضى السرطان بالمجان، وهي المؤسسة التي شارك رمضان في إعلان تلفزيوني لصالحها ويعرض في شهر رمضان الجاري.

وأكد صاحب مسلسل "الأسطورة" أن مشاركته في الإعلان ليست كافية، لذلك قرر أن يقوم بالتبرع لصالح المستشفى، معتبرا أن ذلك هو أقل واجب منه تجاه مرضى السرطان.

وأرفق صورة الشيك الخاص بالتبرع، حيث بلغت قيمته مليون جنيه هذه المرة، وهو ما وجد تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.