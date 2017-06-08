تعرف على الأعمال التي يتابعها هؤلاء النجوم في رمضان

رغم حرص نجوم الدراما على التواجد في الموسم الأهم والأبرز على مدار العام، إلا أن غيابهم لا يمنعهم عن متابعة الأعمال التي تتنافس خلال شهر رمضان، وإيجاد عمل مفضل لهم من أجل مشاهدته.

عدد من النجوم الذين اعتاد الجمهور على تواجدهم، لم تسمح لهم الظروف بالتواجد لذلك قرروا أن يبحثوا عن ضالتهم كمشاهدين في أعمال زملائهم.

محمد رمضان الذي تأجل مسلسله "مرزوق وإيتو" إلى العام المقبل، بسبب ظروف أداء الخدمة العسكرية، كشف عن متابعته لمسلسل "الحصان الأسود" الذي يقوم ببطولته #أحمد_السقا ويعرض عبر شاشة "MBC مصر".

وذلك بعدما نشر أحمد السقا صورا تجمعه برمضان وبصحبتهما الفنان الشاب إسلام جمال، وأكد أنهم يتابعون معاً مسلسل "الحصان الأسود" بعدما تناولوا وجبة السحور معا، ووجه لهما السقا الشكر على متابعتهما للعمل.

ويأتي هذا الأمر لينفي وقوع أي خلافات بين السقا ورمضان، رغم أن الثنائي سيتنافسان في موسم عيد الفطر المقبل من خلال السينما.

فيما أعلنت #مي_عز_الدين عن متابعتها لعدد من الأعمال الدرامية التي تعرض في الوقت الحالي، خاصة أنها تغيب هذا العام بعدما تأجل مسلسلها بسبب ضيق الوقت والتحضيرات الكبيرة التي يحتاج إليها.

وفي حوارها مع جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردت مي عز الدين على سؤال واحد من جمهورها حول المسلسلات التي تتابعها في شهر رمضان الجاري.

وأوضحت مي أنها تشاهد مسلسلات "خلصانة بشياكة" الذي يقوم ببطولته أحمد مكي، و"الحصان الأسود" للسقا، إضافة لمسلسل "لمعي القط" لمحمد #عادل_إمام، كما أنها تشاهد مسلسلي "لأعلى سعر" و "أرض جو".

عمرو دياب الذي ينتظر الجمهور حضوره في الدراما من خلال مسلسل "الشهرة"، مازال حتى هذه اللحظة لم يقرر الموعد الذي سيطل من خلاله.

إلا أنه متابع للدراما، وذهبت تهنئته إلى الفنان #ياسر_جلال الحاضر هذا العام للمرة الأولى بمسلسل "ظل الرئيس"، حيث أعلن المنتج محمد محمود عبد العزيز أنه تلقى تهنئة وإشادة من قبل عمرو دياب بسبب مسلسل "ظل الرئيس"، وأوصاه بتهنئة فريق المسلسل بأكمله.