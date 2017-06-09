بعد المقاطعة.. سحب مسلسل "شوق" من القنوات القطرية

رفض المخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمي، منتجا مسلسل "شوق"، تسليم باقي حلقات مسلسل "شوق" البدوي للقنوات القطرية التي تعرض العمل، مع مطالبتهم بعدم إذاعة الحلقات التي لديهم.

جاء ذلك خلال بيان رسمي أصدره المنتجان وأعلنا فيه تأييدهما للمقاطعة القطرية، "انطلاقاً من إيماننا بدور الفن ورسالته السامية، وتماشياً مع مبادئنا الثابتة بشأن التضامن العربي ووحدة العرب، وأن عملنا فى الفن يهدف إلى تعميق وتمتين علاقات الشعوب العربية ببعضها، وانسجاماً مع الموقف العربي الذي تبلور في خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول عربية وإسلامية عدة، فإننا نعلن سحبنا لمسلسل (شوق) من القنوات القطرية".

وأضاف البيان الذي نقلته وسائل إعلام مصرية: "نطالب القنوات القطرية بوقف عرض مسلسل (شوق) ومن جهتنا سوف نتوقف عن إرسال باقي الحلقات، ونحن في موقفنا هذا نؤكد على انسجامنا مع قواعد العمل العربي المشترك، ونصر على تمسكنا بدورنا الذي اخترناه بكامل قناعتنا، نصنع الفن من أجل الحياة والمستقبل ومن أجل التنوير والفكر النظيف والحر، لذلك لا يمكننا أن نتعامل مع جهات تعمل على هدم المشتركات العربية وتسهم في دعم #الإرهاب وتنسق مع أعداء الأمة العربية، وعليه فإننا نطالب القنوات القطرية بوقف بث المسلسل البدوي شوق فوراً، متنازلين عن حقوقنا المادية كاملة كشركة منتجة لهذا العمل".

يذكر أن الشركة المنتجة لمسلسل #شوق، قدمت العام الماضي مسلسل "سمر قند" الذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى العربي ومسلسل "شوق" بطولة كل من مارجو حداد، وياسر المصري، ورشيد ملحس، وعاكف نجم، وجريس قبيلي، وأحمد سرور، ومحمد المجالي، وهشام حمادة، وأمل الدباس وسميرة الأسير، وتأليف محمد البطوش وإخراج محمد لطفي.