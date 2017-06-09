ماذا قالت ماغي بوغصن عن التونسي ظافر عابدين؟

تطل الممثلة ماغي بو غصن في شهر رمضان من خلال مسلسل كوميدي #كراميل إلى جانب نخبة من الممثلين أبرزهم الممثل التونسي ظافر عابدين.

وقالت ماغي لـ"العربية.نت" إن معظم الناس أحبوا الأدوار الكوميدية التي أدّتها خصوصاً في مسلسلها الحالي "كراميل" من خلال ثنائيتها مع ظافر عابدين وهو تعاون ثانٍ لهما بعد مسلسل #24_قيراط.

وأضافت أنها "سعيدة جداً" بمشاركتها عابدين في بطولة هذا المسلسل، وتعتبره نجماً عالمياً وليس عربياً فقط ولا مانع من إعادة التجربة معه دائماً خصوصاً أنه يتمتع بأخلاق عالية "وأخلاقه تشبه جماله وهو متواضع جداً والعمل معه ممتع ويستفز الممثل إلى جانبه لتقديم أفضل ما عنده، وتربطه صداقة مع الجميع في فريق العمل وهناك كيمياء كبيرة تجمعنا"، على حد تعبيرها.

وأكدت ماغي أن شخصية مايا الكوميدية التي تجسدها في "كراميل" تشبه في الكثير من جوانبها شخصيتها الحقيقية في حياتها العادية.

وهي في البيت تمثل دور "الدب والسعدان" مع أولادها، معتبرة أن الممثل الكوميدي لا يستطيع التصنع في حركاته لإضحاك الناس، والتراجيدي دوره أسهل من الكوميدي بكثير.

وقالت ماغي أيضاً إن معظم من تلتقيهم يطلبون منها حبة الكراميل التي بعد تناولها يمكن للمرأة قراءة أفكار الآخرين وتحديداً الرجال.