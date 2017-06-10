عبارة مسيئة للسيسي تسبب أزمة لـ"لا تطفئ الشمس"

فوجئ متابعو مسلسل #لا_تطفئ_الشمس الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويشارك في بطولته ميرفت أمين ومحمد ممدوح وأحمد مالك، بظهور عبارة مسيئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خلفية أحد المشاهد الخاصة بالحلقة.

الأمر الذي تسبب في أزمة لصناع المسلسل، ما اضطرهم إلى حذف الحلقة من على موقع "Youtube"، لتعود بعد ساعات وقد حذفت منها تلك العبارة.

الأزمة تفجرت حينما عرضت الحلقة الرابعة عشرة من المسلسل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس، وفي مشهد جمع الفنان أحمد مالك بميار الغيطي، فوجئ الجميع بعبارة مسيئة للرئيس – تعتذر "العربية.نت" عن ذكرها - تظهر على الجدران في خلفية المشهد.

وهو ما تم تداوله بشكل مكثف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لتحذف الحلقة سريعا من على موقع "Youtube" وتعود بعد ساعات بشكل مختلف، بعد إعادة مونتاجها.

من جانبها، اعتذرت الشركة المنتجة للمسلسل الذي يخرجه محمد شاكر عبر بيان عن الخطأ الذي وصفته بغير المقصود، والمتعلق بنص عبارة من مخلفات جماعة الإخوان.

وأكدت الشركة المنتجة أن هناك خطأ غير مقصود حدث في مونتاج نسخة الإنترنت من الحلقة، وهو ما تسبب في ظهور النص الكتابي المسيء على الجدار أثناء التصوير، ما تسبب في استياء شعبي.