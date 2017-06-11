هوفمان.. قصته مع هتلر وثورة الجزائر واعتناق الإسلام

يطلّ المفكر الألماني مراد هوفمان على برنامج "هذا هو" مع الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله، يسرد من خلالها رحلات العمر وقصص التحولات، عن ولادته في بلدة كبيرة في شمال غرب #بافاريا التابعة إدارياً لمنطقة #فرنكونيا السفلى بألمانيا، وعلاوةً على عمله الفكري، فقد تسلم مهاماً ديبلوماسية عديدة.

من محطات حياته انتمائه لشبيبة #هتلر عندما كان في سن التاسعة من العمر ولكن إلى جانب ذلك أيضاً كان منتميا إلى عصبة محظورة مناهضة للنازية في ذات الوقت.

درس القانون بعد حصوله على شهادة البكالوريا في #ميونخ وتخرج من #هارفارد وحصل بعدها على الدكتوراه في القانون. كان مولعا برقص الباليه حتى إنه أعطى دروسا فيه وتعلم العزف على طبول الجاز.

أسس رابطة محبي الباليه في ميونخ. وعمل لسنوات طويلة كناقد لفن الباليه في مجلات متخصصة. عمل منذ الخمسينات في سفارة #ألمانيا الاتحادية في #الجزائر وهذا جعله يشاهد عن قرب #الثورة_الجزائرية التي يبدو أنها أثارت اهتمامه الشديد ودفعته للتأمل.

صاحب العديد من الكتب التي تتناول مستقبل #الإسلام في إطار الحضارة الغربية وأوروبا، ليتحول من الكاثوليكية إلى الإسلام في عام 1980 ليطرح كتابه ذائع الصيت "الإسلام كبديل".

في الحوار يسرد بشكلٍ مفصل بداياته، وتحولاته، وصولاً إلى تأثره الشديد بالثقافة الإسلامية والمحفزات التي حرضته على اختيار الدين الإسلامي عقيدة له.