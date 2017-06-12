أحمد فهمي: هكذا كنت أستعد لـ"أراب آيدول"

يطل علينا الممثل المصري أحمد فهمي من خلال مسلسل رمضاني "لأعلى سعر" والذي لا زال يصور حلقاته الأخيرة خلال الشهر الفضيل، وقال فهمي إنه وافق على المشاركة في هذا المسلسل لعدة أسباب أهمها إعجابه بالنص كما أن دور الدكتور هشام الذي يجسده في مسلسل "لأعلى سعر" مختلف عنه تماماً والكاتب مدحت العدل سبق وتعاون معه في مسلسل "الدعاية"، كما أنه سعيد بالوقوف إلى جانب الممثلة نيللي كريم والتي تشاركه البطولة.

وتابع أن نيللي ممثلة موهوبة جداً وتدعمه كثيرا وتعطي من كل قلبها للدور وتتقمصه بسرعة وقد "نجحنا" معاً وردود الأفعال إيجابية.

وأكد أن أبرز الثنائيات التي أحبها ونجح فيها هي مشاركته دور البطولة في مسلسل "سمرا" إلى جانب الممثلة نادين نجيم ومع الفنانة شيرين عبد الوهاب في مسلسل "طريقي".

وهناك أكثر من مشروع سينمائي يحضر له، كما أن هناك أكثر من أغنية يحضر لها مع فرقة "واما" وستبصر النور بعد عيد الفطر وهي من ألحان عمرو مصطفى.

وأشار إلى أن تقديمه لبرنامج "أراب آيدول" في عدة مواسم كان تجربة استفاد منها لأنها عرفت الجمهور على شخصيته الحقيقية بشكل كبير وهو أحب تجربة التقديم، خصوصاً أنه في تقديمه أسبوعياً كان يحضر لنكات ومواقف مهضومة وطريفة كي لا يمل الجمهور.

رغم أن ولديه يملكان موهبة التمثيل لكنه لن يشجعهما في الوقت الحالي على دخول هذا المجال.

يبدو سعيداً بالأعمال التمثيلية التي قدمها، يذكر منها "الداعية" و"سمرا" و"طريقي" وحالياً مسلسل "لأعلى سعر".