ضجة في موريتانيا بسبب مسلسل مصري

أثارت الحلقة الخامسة عشرة من المسلسل المصري " #في_ال_لا_لا_لاند " الذي يعرض يوميا على إحدى القنوات المصرية، ضجة في #موريتانيا بسب مشهد قدّم الموريتانيين كقطاع طرق ومجرمين وإرهابيين.

وأظهر المشهد أحد الممثلين المصريين وهو يخاطب مجموعة ممثلين ذوي بشرة سمراء يرتدون #الأزياء_الموريتانية ويحملون أسلحة #كلاشينكوف في منطقة جبلية، قال إنهم "سيقيمون فيها معسكرا تدريبيا وإنهم سيكونون عصابة قطاع طرق لممارسة السلب والنهب والقتل"، مضيفا أنه "اختارهم باعتبارهم أكبر مجرمين في موريتانيا".

واعتبر الموريتانيون أن هذا المشهد فيه سخرية واستهزاء من الموريتانيين بعد إظهارهم بمظهر المجرمين والمرتزقة، وفيه إساءة لصورة البلد بعد إظهاره بمظهر الحاضن للإرهاب وللعصابات.

وقال عبد العزيز ولد الشيخ، موظف في إدارة الثقافة، إنه "تابع الحلقة ووجد أن الفكرة سخيفة لأنه فيها تطاول على بلد كامل بطريقة كوميدية مع أنه كان بالإمكان إيجاد مصريين يؤدون المشهد بكل حرفية ويكون المشهد مواكبا للأحداث الحالية بمصر".

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت": "كيف يجرؤ كاتب السيناريو على ارتكاب هذا الخطأ وعلى استغلال صورة بلد لإضحاك الناس، هو حتما لا يعرف الموريتانيين ولم يسبق له أن زار موريتانيا وإلا لما سقط في هذا الفخ".