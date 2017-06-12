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فنان العرب والرويشد يصدحان في جدة بعيد الفطر

المصدر: الرياض _ محمد جراح
محمد عبده والرويشد يشاركان في حفلة واحدة
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تحتضن الصالة المغلقة بملعب الجوهرة بجدة حفلة غنائية تجمع فنان العرب #محمد_عبده والفنان عبدالله #الرويشد، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر.

وتعد مشاركة الرويشد، الذي يعيش نشوة نجاح ألبوم "تسلم عليك" الذي طرحه في إبريل/نيسان الماضي، هي الأولى لفنان خليجي منذ عودة الحفلات الغنائية إلى السعودية التي استهلت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي بحفلة غنائية ضمت بجانب فنان العرب النجمين #ماجد _المهندس و #رابح_صقر.

وسبق أن شارك الرويشد في حفلات مسرح المفتاحة في #أبها التي توقفت عام 2008.

وستكون حفلة جدة الظهور الثالث لفنان العرب في #السعودية هذا العام بعد حفلة سابقة بمدينة #جدة أيضا، وحفلة شهيرة جمعته بالسندباد #راشد_الماجد احتضنها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في مارس/آذار الماضي.

كلمات دالّة

#محمد عبده, #الرويشد, #ماجد, #رابح صقر, #السعودية, #جدة, #راشد الماجد, #أبها

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