فنان العرب والرويشد يصدحان في جدة بعيد الفطر

تحتضن الصالة المغلقة بملعب الجوهرة بجدة حفلة غنائية تجمع فنان العرب #محمد_عبده والفنان عبدالله #الرويشد، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر.

وتعد مشاركة الرويشد، الذي يعيش نشوة نجاح ألبوم "تسلم عليك" الذي طرحه في إبريل/نيسان الماضي، هي الأولى لفنان خليجي منذ عودة الحفلات الغنائية إلى السعودية التي استهلت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي بحفلة غنائية ضمت بجانب فنان العرب النجمين #ماجد _المهندس و #رابح_صقر.

وسبق أن شارك الرويشد في حفلات مسرح المفتاحة في #أبها التي توقفت عام 2008.

وستكون حفلة جدة الظهور الثالث لفنان العرب في #السعودية هذا العام بعد حفلة سابقة بمدينة #جدة أيضا، وحفلة شهيرة جمعته بالسندباد #راشد_الماجد احتضنها مركز الملك فهد الثقافي بالرياض في مارس/آذار الماضي.