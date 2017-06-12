هيا الشعيبي بفيديو مسرب "فايز المالكي فاشل" والأخير يرد

رد الفنان #فايز_المالكي على الفنانة الكويتية #هيا_الشعيبي التي وصفته بالفاشل، وذلك أثناء لقائها خلال شهر رمضان الماضي مع الإعلامي داوود الشريان في برنامجه #الشريان".

وقال المالكي الذي حل ضيفا على الإعلامي #علي_العلياني في برنامجه " #مجموعة_إنسان " الذي يذاع عبر قناة #MBC "إذا قالت عن ابن بلدها (طارق العلي)، غبي الله يسترها ويوفقها لن أرد عليها".

وظهرت الشعيبي وهي تنتقد المالكي بقسوة، واعتبرت أن برنامجه السابق "ألو فايز" فاشل، كما هاجمت الفنان طارق العلي ووصفته بـ "الغبي".

في المقابل، اعتبر "المالكي" أن برنامجه السابق "ألو فايز" ناجح، موجها الشكر لإدارة قناة "أم بي سي" على إعطائه الفرصة لتقديمه. وأضاف: "بما أن هيا كانت تقدم برامج في رمضان أعتقد أن سبب انزعاجها هو اختيار قناة أم بي سي لي لتقديم برنامج في الشهر الفضيل".