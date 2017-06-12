"ذباح غليص".. دراما أردنية تعود لمعالجة الثأر

بعد نجاح أجزائه السابقة، يعود #مسلسل #ذباح_غليص بجزء جديد ونجوم جدد. والعمل أخرجه #أحمد_دعيبس، وهو من بطولة زهير النوباني ومنذر رياحنة وغيرهما.

وتنافس دراما "غليص" الأردنية بمسلسل جديد هو الجزء الثالث من قصة "غليص" الشهيرة التي رأت النور منذ ما يقارب العقد من الزمن.

والعمل الذي يركز على #الثأر عند البدو يقوم ببطولته #زهير_النوباني، الذي شارك في الجزء الأول، ومنذر رياحنة وأمل الدباس الذين قدموا أعمالا بدوية ناجحة في مواسم رمضانية سابقة.

ويعد "ذباح غليص" أحد 3 أعمال بدوية تنافس هذا الموسم على حصد أكبر نسبة مشاهدة في الموسم الدرامي الحالي.