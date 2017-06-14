تفاصيل أزمة دنيا سمير غانم مع مؤلف مسلسل الجزيرة

انتقلت أحداث مسلسل "في ال لا لا لاند" الذي تقوم ببطولته #دنيا _سمير_غانم ويعرض في شهر رمضان الجاري، من شاشة التلفزيون إلى ساحات القضاء.

وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية يقضي بوقف عرض المسلسل بسبب تعدي صناعه على مصنف فني آخر يحمل اسم "الجزيرة" لمؤلفه رأفت عبد الفتاح.

الأزمة تتعلق بقصة المسلسل الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص في طريقهم إلى دولة بقارة آسيا، إلا أن الطائرة تتحطم بهم، فيسقط البعض على جزيرة لا يوجد بها أي شخص، وهو ما يضطرهم إلى التعامل مع بعضهم البعض للمرور من هذه الكارثة في إطار كوميدي.

ومع بدء عرض العمل وجد المؤلف رأفت عبد الفتاح أن المسلسل مأخوذ عن قصة مسلسل "الجزيرة" المملوك له، والمسجل في #وزارة_الثقافة باسمه، كما أنه كان قد تفاوض مع الشركة المنتجة للمسلسل على تقديمه، إلا أن هذه المفاوضات لم تثمر عن شئ ليفاجئ بعد ذلك بتصوير المسلسل مع تغيير بعض الأحداث.

وأمام هذه الاتهامات، أكدت الشركة المنتجة لمسلسل "في الـ لالا لاند" أن ادعاء أحد الأشخاص أنه المالك الحقيقي لقصة المسلسل، ما هو إلا ادعاء باطل وتدليس في الأوراق والمستندات التي تحفظ الحق الأدبي والقانوني لصناع العمل.

وفيما يخص المفاوضات التي حدثت بين الشركة المنتجة والمؤلف رأفت عبد الفتاح، فقد أكدت الشركة أنها لم تسمع بالمؤلف نهائيا ولم يسبق لمسئوليها لقاءه.

كما أوضحت الشركة المنتجة للعمل أن شهادة إيداع العمل الفني صدرت في وقت سابق للتاريخ الذي يدعي الكاتب أنه أودع فيه مسلسله، وهو ما يؤكد بطلان ادعاءه.

ونتيجة لما حدث فإن الشركة المنتجة للعمل تنوي اتخاذ اللازم لحفظ حقوقها الأدبية والقانونية بسبب ما حدث من تشهير وإضرار بسمعة المسلسل وصناعه.