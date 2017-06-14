هجوم من شخصيات ناصرية على مسلسل "الجماعة 2"

جدل وهجوم وانتقادات.. ردات فعل تتسارع مع عرض كل حلقة جديدة من الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة".

ظهور شخصية الرئيس الراحل #جمال_عبدالناصر كأحد الأعضاء المنتمين لجماعة #الإخوان_المسلمين أثار موجات من الغضب والاستياء من قبل كثير من المتابعين.

إظهار شخصية عبدالناصر في صورة المتأثر بشخص القيادي الإخواني #سيد_قطب كان محل خلاف آخر من بعض القوى السياسية، لاسيما منها الناصرية.

الهجوم على المسلسل انتقل إلى البرلمان.

بعض النقاد أكدوا أن الجدل الدائر يعود إلى قرب المرحلة التاريخية محل الخلاف.

أخيراً يبقى هذا الجدل دليلاً على نجاح العمل وقدرته على إثارة اهتمام الجماهير من عامة ونخب.