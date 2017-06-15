بالفيديو.. عندما يتحدث الفيلسوف مراد وهبه عن نفسه

في حلقةٍ جديدة من برنامج "هذا هو" يحاور محمد رضا نصر الله، مراد وهبه، وهو فيلسوف وبروفيسور وأستاذ #الفلسفة في جامعة #عين_شمس وعضو في مجموعة من الأكاديميات والمنظمات الدولية المرموقة كما أنه المؤسس ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير العام 1994 م. واسمه مذكور في موسوعة الشخصيات العالمية حيث يعتبر من بين ال500 شخصية الأكثر شهرة في العالم.

في الحوار يتطرق إلى النشأة حيث الولادة في 13 أكتوبر 1926 م. في مدينة #أسيوط في #مصر. درس الفلسفة في جامعات القاهرة وعين شمس، ونال الدكتوراه من جامعة #الإسكندرية.

ويتطرق الحوار إلى المشروع الفلسفي لوهبه، منذ كتاباته الأولى حول المذهب في فلسفة برجسون (1960) ومحاورات فلسفية في موسكو (1977) وصولاً إلى فلسفة الإبداع (1996) ومستقبل الأخلاق (1997) وجرثومة التخلف (1998) وملاك الحقيقة المطلقة (1998) ليكتب لاحقاً حول الأصولية والعلمانية (2005).

وهبه يتحدث عن أوضاع الفلسفة بالعالم العربي، والتأثيرات التي حملتها التطورات السياسية على المجال الفلسفي وبخاصةٍ بعد ازدهارها في منتصف القرن العشرين على يد أساتذة كبار مثل عبدالرحمن بدوي وفؤاد زكريا وآخرين.

الحوار يتضمن رحلةً مع اسم فلسفي راسخ حيث تعتبر أعماله من المراجع الفلسفية الكلاسيكية.