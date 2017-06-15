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تغريدة غامضة من هيفاء وهبي بشأن مسلسلها فمن المقصود؟

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
هيفاء وهبي
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غضب كبير تشعر به الفنانة #هيفاء_وهبي، ظهر في تغريدة غامضة لها أطلقتها ضد شخص اعتبرته يحاول التعتيم على مسلسلها " #الحرباية " الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" غردت هيفاء وهبي لتوجه رسالة إلى أحد الأشخاص قائلة "يا حبيبي يا معقد، مهما أمرت صحافيينك والإعلامي تبعك بالتعتيم على مسلسلي في إعلامك المصري الصلب! مش هتقدر تخفي نجاحي الساحق ولا 100 متلك".

تغريدة هيفاء وهبي تغريدة هيفاء وهبي

ولم تكشف هيفاء وهبي عن هوية الشخص صاحب النفوذ الذي ترى أنه يحارب مسلسلها ويحاول التعتيم على نجاحه في الإعلام المصري.

إلا أن التغريدة جاءت بعد أيام من غضب هيفاء وهبي بسبب حذف القناة التي تبثه لبعض من مشاهد مسلسلها وبالتحديد في الحلقة الخامسة عشرة من #المسلسل ، حيث تعجبت الفنانة اللبنانية من قيام الفضائية المصرية بحذف بعض المشاهد وطلبت من جمهورها مشاهدة الحلقة المسربة والحلقة والمعروضة لمعرفة السبب في حذف المشاهد.

ويعرض لهيفاء وهبي هذا العام مسلسل "الحرباية" الذي يشاركها بطولته دينا ومنذر رياحنه، وتجسد من خلاله دور "عسلية" الفتاة الشعبية التي تتعرض للعديد من الضغوطات من قبل أسرتها منذ الصغر، وتتولى إخراج المسلسل #مريم_أحمدي.

كلمات دالّة

#هيفاء وهبي, #الحرباية, #المسلسل, #مريم أحمدي

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