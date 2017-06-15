شاهد رحلة المغربي محمد براده بين القاهرة وباريس

في الحلقة الجديدة من برنامج "هذا هو" يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله محمد براده، المولود عام 1939 وهو روائي وناقد مغربي، كتب القصة والرواية، كما يكتب المقالة الأدبية والبحث النقدي، وله في هذه المجالات جميعها العديد من الدراسات وبعض الكتب ذات الأثر اللافت في المشهد الثقافي والأدبي والنقدي العربي، ككتابه الهام حول محمد مندور وكتابه النقدي حول الرواية العربية.

ويتطرق بالحوار إلى البدايات، حيث السفر إلى #مصر للدراسة في #جامعة_القاهرة، حيت نال فيها سنة 1960 الإجازة في الأدب العربي. في سنة 1962 حصل على شهادة الدراسات المعمقة في الفلسفة بجامعة محمد الخامس في مدينة #الرباط. لينال درجة دكتوراه من جامعة #السوربون سنة 1973. ليعمل أستاذاً بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

ونشرت أول قصة له سنة 1957 بجريدة العلم المغربية وكانت تحت عنوان "المعطف البالي". وشارك في تأسيس اتحاد كتاب المغرب وانتخب رئيساً له في المؤتمر الخامس سنة 1976 والسادس سنة 1979 والسابع سنة 1981.

رحلته الأدبية لم تقتصر على القصة والرواية، بل شملت الترجمات لكتب أدبية ونقدية ونظرية أساسية، لكل من رولان بارت وميخائيل باختين وجان جنيه ولوكليزيو وغيرهم، كما ترجم لغيرهم العديد من النصوص الأساسية في مجالات مختلفة، كم عرفت بعض نصوصه الأدبية أيضاً طريقها إلى الترجمة إلى بعض اللغات الأجنبية.

والحوار يتطرق لمراحل التحولات الأدبية الإبداعية، وتطور النظرية النقدية الأدبية.