كاتبة تتهم بوب ديلان بنسخ مقاطع في خطاب فوزه بـ"نوبل"

اتهمت #الكاتبة #اندريا #بيتز المغني والموسيقي الأميركي الشهير #بوب_ديلان بانه نسخ في خطاب فوزه بجائزة #نوبل للآداب التي نالها هذه السنة مقاطع من تحليل لرواية " #موبي_ديك " وارد على موقع إلكتروني.

وتمعنت الكاتبة اندريا بيتز بخطاب فنان #الروك لحساب صحيفة "سلايت" عبر الإنترنت. وأكدت أنها وجدت أوجه شبه ملفتة بين إشارات ديلان الى رواية "موبي ديك" وتحليل موقع "سبارك نوت" الأدبي الإلكتروني الموجه للطلاب.

وكانت رواية #هرمان_ميلفيل الصادرة العام 1851 من المؤلفات التي ذكرها #ديلان في الخطاب الذي سلمه في اللحظة الأخيرة الى الأكاديمية السويدية لتلقي المكافأة المالية المرافقة للجائزة والبالغة حوالى 923 الف دولار.

وفي خطابه يتحدث بوب ديلان عن شاعرية الاغنية مستشهدا خصوصا ب"موبي ديك" وهوميروس.

وهو استشهد بميلفيل واصفا الحوت موبي بانه "تجسيد للشر". الا ان بيتزر اشارت الى ان هذه الجملة ليست واردة في الرواية بل في احد ملخصات موقع "سبارك نوت".

وقالت الكاتبة ان خطاب بوب ديلان يحتوي حوالى 20 اشارة الى رواية "موبي ديك" تشبه كثيرا تحاليل واردة في "سبارك نوت".

الا ان بيترز اشارت الى ان ديلان لطالما كان من انصار تكييف الموسيقى والمقاطع الشاعرية في اغانيه.

والاستلهام من اعمال سابقة امر اكثر انتشارا في اوساط الموسيقى منه في الاوساط الادبية حيث تهمة السرقة الادبية تلطخ السمعة كثيرا.

وقد فاجأت الاكاديمية السويدية الجميع باختيارها ديلان للفوز بجائزة نوبل للاداب.

ولم يشارك بوب ديلان في حفل تسليم الجوائز الذي اقيم في كانون الاول/ديسمبر الماضي في مقر بلدية ستوكهولم ولم يتسلم الشهادة والميدالية الا في نيسان/ابريل الماضي خلال حفلة في العاصمة السويدية. وابقى على حالة الترقب حول ارساله خطابه او ما يسمى "امثولة" نوبل قبل المهلة المحددة في العاشر من حزيران/يونيو.

ووصفت الامينة العامة الدائمة للاكاديمية السويدية ساره دانيوس خطاب المغني بانه "رائع وبليغ".