"هذا هو" رابع مؤسسي الشعر العربي الحديث بالعراق

في حلقة جديدة من برنامج "هذا هو" يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله، عبد الوهّاب البياتي الشاعر والأديب العراقي (1926 - 1999) والذي يعتبر من أهم الأسماء الشعرية العربية المعاصرة، ويعتبره أهل النقد أنه رابع المؤسسين لمدرسة الشعر العربي الحديث في العراق مثل: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وشاذل طاقه.

في الحوار يتحدث عن البدايات، حيث تخرج بشهادة اللغة العربية وآدابها 1950 واشتغل مدرسا من عام 1950-1953، ثم مارس #الصحافة عام 1954 في مجلة الثقافة الجديدة لكنها أغلقت، وفصل عن وظيفته، واعتقل بسبب مواقفه، ثم محطة أخرى من حياته أثرت عليه، حيث سفره إلى #الكويت ثم #البحرين ثم #القاهرة.

الشاعر كان زار #الاتحاد_السوفيتي ما بين عامي 1959 و1964، وعمل أستاذاً في جامعة #موسكو، ثم باحثاً علمياً في معهد شعوب آسيا، وزار معظم أقطار أوروبا الشرقية والغربية. وفي سنة 1963 أسقطت منه الجنسية العراقية، ورجع إلى القاهرة 1964.

ربطته صداقات أدبية مع العديد من الشعراء مثل #نزار_قباني من الشام ومحمد الفيتوري من السودان وبدر شاكر السياب من #العراق وفالح الكيلاني من العراق ومحمود درويش من فلسطين وبلند الحيدري من العراق وغيرهم من أعلام الشعر.

تعتبر حياته وتحولاته ومعاركه جزء من التطور الذي شهده تاريخ الشعر العربي الحديث.