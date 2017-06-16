شاهد محطات العراقي بلند الحيدري مع الشعر

في حلقة جديدة من برنامج "هذا هو" يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله الشاعر والكاتب العراقي الكبير بلند الحيدري، ليتحدث عن رحلة العمر والشعر.

يتحدث في البداية عن النشأة، إذ أن أباه كان ضابطا في الجيش العراقي، وهو من عائلة كبيرة أغلبها كان يقطن في شمال #العراق ما بين #أربيل وسلسلة جبال السليمانية، ومن هذه العائلة برز أيضا جمال الحيدري الزعيم الشيوعي المعروف والذي قتل في انقلاب الثامن من شباط فبراير عام 1963 مع أخيه مهيب الحيدري.

المحطة الأبرز تأثر بلند بأخيه الأكبر صفاء الحيدري وهو شاعر بدأ كتابة الشعر بالطبع قبل بلند، وصفاء هذا كان يتصف بنزعة وجودية متمردة، يتحدث بلند عن معاركه وصراعاته الشعرية والفكرية، وهو الذي زاول كتابة المقالة الأدبية والسياسية والاجتماعية، يتجاوب الحيدري مع التساؤلات التي تتحدث عن إشكالية شعره، ذلك أن المسحة الوجودية التي كانت لدى أخيه صفاء انطبعت على شعره كثيراً.

من محطات الحيدري البارزة تنقلاته المتعددة، من #السليمانية وأربيل وكركوك بسبب عمل والده ضابطاً بالجيش، أما في العام 1940 فقد تأثر بانفصال أبويه.

عرف بالنزعة التشاؤمية وحب العزلة، وحاول الانتحار، محمد رضا يتجوّل في هذه الحلقة مع الحيدري باعتباره أحد أبرز وجوه القصيدة الحديثة، ومن الذين ساهموا في إشعال حركة الحداثة مع جيل مجلة شعر ومن هؤلاء أدونيس والماغوط ويوسف الخال وآخرين.