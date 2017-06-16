شاهد.. محمد الغزالي يتحدث عن أفكاره المثيرة للجدل

في حلقةٍ جديدة من برنامج "هذا هو" يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله رجل الدين والداعية الإسلامي المصري #محمد_الغزالي، الذي أثار الجدل كثيراً بأطروحاته حول الفقه والحديث، ويعتبره مناصروه من أهل التحديث في #الفكر_الإسلامي، عُرف بأسلوبه الأدبي الرصين في الكتابة واشتهر بلقب أديب الدعوة.

ويتطرق بالحوار إلى نشأته حيث ترعرع في أسرة "متدينة"، وله خمسة إخوة، فأتم حفظ القرآن بكتّاب القرية في العاشرة، ويقول الإمام محمد الغزالي عن نفسه وقتئذ: "كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في غدوي ورواحي، وأختم #القرآن في تتابع صلواتي، وقبل نومي، وفي وحدتي، وأذكر أنني ختمته أثناء اعتقالي، فقد كان القرآن مؤنسا في تلك الوحدة الموحشة". والتحق بعد ذلك بمعهد #الإسكندرية الديني الابتدائي وظل بالمعهد حتى حصل منه على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهرية.

الغزالي ورغم نشأته بمحاضن #الإخوان_المسلمين غير أنه تجاوز بعض آرائهم، وخاض معارك قاسية مع السلفيين، عاش ورحل مثيراً للجدل، بالحوار يتجوّل نصر الله معه بمحطاتٍ من حياته ومعاركه والصراعات مع التيارات الإسلامية.