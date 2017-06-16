فيلم محمد رمضان الجديد لن يعرض في قطر

أيام قليلة وينطلق السباق السينمائي في عيد الفطر المقبل، ويعود من خلاله الفنان #محمد_رمضان إلى #السينما بفيلمه " #جواب_اعتقال".

ولكن يبدو أن الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا، وقطعت مصر على إثرها علاقتها بدولة #قطر، امتدت إلى السينما، خاصة أن الموسم يشهد عرض الأفلام بالتزامن في عدد كبير من الدول العربية.

وفي الإعلان الرسمي الثاني للفيلم الذي يشارك في بطولته إياد نصار ودينا الشربيني، وطرح قبل ساعات عبر القناة الرسمية للمنتج #أحمد_السبكي على موقع "Youtube"، تم التأكيد على كون الفيلم سيعرض بجميع دور العرض المصرية، بالإضافة للكويت و #دول الخليج و #الأردن و #لبنان والسودان والعراق ما عدا قطر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن عدم عرض فيلم داخل دولة بعينها، رغم أن بعض الأفلام لا يتم توزيعها على كافة الدول العربية لظروف تتعلق بعملية التوزيع، إلا أن الموقف هذه المرة يختلف عما كان يحدث من قبل.

وأوضح منتج الفيلم أحمد السبكي في تصريحاته لـ"العربية.نت" أنه اتخذ هذا القرار بسبب الأحداث التي وقعت مؤخرا وقطع مصر لعلاقاتها مع الدوحة.

وذكر أن هذا القرار سيسري على كافة الأفلام التي سيقوم بطرحها للعرض في الفترة المقبلة، ولا يتعلق فقط بفيلم الفنان محمد رمضان، وبرر السبكي قراره قائلا: "أنا مع البلد.. أنا مع #مصر".